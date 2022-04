जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में (Ramban in Jammu and Kashmir) 12 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत (12 Rohingyas in custody) में लिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि वे तब्लीगी समूह के (Arrived as Part of Tablighi Group) हिस्से के रूप में गूल तहसील के डार गांव पहुंचे थे.

हिरासत में पूछताछ के बाद 12 सदस्यों को कठुआ जिले के हीरानगर जेल भेज दिया गया है, जहां ज्यादातर वे रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिन्होंने अवैध रूप से केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश किया है. उन सभी को वहीं रखा गया है. पुलिस ने पकड़े गये रोहिंग्या की पहचान अमीर हकम, जफर आलम, मोहम्मद नूर, अबुल हसन, मोहम्मद आलम, नूर अमीन, नूर हुसैन, सईद हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इस्माइल, कमाल हुसैन और मुस्तफा हुसैन के रूप में की है. रिपोर्टों के अनुसार वे आठ साल से जम्मू के भटिंडी और नरवाल में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे.

