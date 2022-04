.

जहानाबाद की टॉपर बिटिया प्रियांशु को IAS बनाएंगे गांव वाले.. कमेटी गठित कर दी जाएगी आर्थिक सहायता Published on: 9 minutes ago

बिहार के जहानाबाद जिले की सुमेरा गांव की रहने वाली प्रियांशु कुमारी (Committee formed to help matric topper Priyanshu Kumari) ने मैट्रिक परीक्षा में जिला टॉप कर अपने परिवार व जिले का नाम रोशन किया है. आगे की पढ़ाई पूरी कर सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने का सपना देखने वाली प्रियांशु के सामने सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी की है. परिवार की माली स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद भी टेहटा सुमेरा की रहने वाली प्रियांशु (Priyanshu Kumari of Sumera village) ने मैट्रिक परीक्षा में जिलेभर में टॉप कर दिखाया है. अब इस बिटिया के हौसलों को देखकर ग्रामीणों ने इसके सपनों को पंख देने का बीड़ा उठाया है.