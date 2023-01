.

बिहार के नवादा में खाद की कालाबाजारी को लेकर हंगामा (Uproar over black marketing of fertilizers in Nawada) किया गया. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास (Protest In Nawada) निकाली. लोगों ने कहा कि सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे हैं लेकिन अब तक खाद नहीं मिला है. खाद के लिए सैकड़ों महिला-पुरुष खाद खरीदने के लिए लंबी-लंबी कतार में खड़े रहे. इस दौरान लगाकर धक्का मुक्की भी करते दिखे. पुलिसकर्मियों की मदद से काउंटर खुलवाया गया. लेकिन लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. लोगों के हंगामा की सूचना पर पहुंचे एसडीओ और एसडीपीओ ने लोगों को शांत कराया.