.

औरंगाबाद में नए डीलरों को मिली पीओएस मशीन, धांधली पर लगेगी रोक Published on: 12 hours ago

Koo_Logo Versions

औरंगाबाद जिले में जन वितरण प्रणाली (PDS In Aurangabad ) के तहत संचालित दुकानों में नियुक्त नए डीलरों को पीओएस मशीन (New dealers got POS machine) वितरित की गई. यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन में आयोजित की गई. इस दौरान जिले भर से लगभग 200 से अधिक डीलर शामिल हुए. सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत (Sadar Sub Divisional Officer Vijayant) और जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार (District Supply Officer Rakesh Kumar) उपस्थित थे. एसडीएम विजयंत ने बताया कि 209 पीओएस मशीन वितरित की गई है.