बेगूसराय में शटर कटवा गिरोह का तांडव: चादर फैलाकर बटोर ले गए दुकान का सामान, देखें VIDEO Published on: 2 hours ago

बिहार के बेगूसराय में चोरों ने एक बार फिर बड़ी बरदात को अंजाम देते हुए एक मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपय का मोबाइल, घड़ी और नगद की चोरी कर फरार हो गये (Theft In Mobile Shop In Begusarai). चोरी की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के टुडे मार्केट स्थित सिटी टाइम नामक दुकान की है (Live Video of Horrific Theft In Mobile Shop). देखें वीडियो..