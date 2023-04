मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दियारा इलाके में आग (Fire In Many House In Munger) लगने से कई घर जलकर राख हो गए. बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के गंगा पार दियारा हरिणमार ओपी क्षेत्र के झौआबहियार गांव में एक घर में अचानक बिजली की शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से पूरे घर में आग फैल गई. अगलगी की इस घटना में कई घरों में रखे मोटरसाइकिल समेत कई सामान जलकर राख में तब्दील हो गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरह की भीषण आग से कई घरों के बर्तन,कपड़े,पैसे सहित अन्य सभी सामान जल गए. जिस घर में आग लगी, वहां घर में मौजूद सिलेंडर फटने से आसपास के कई घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. जिससे कई और घरों में आग फैल गई. इस तरह के भीषण आग के बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं इस अगलगी में पीड़ित परिवारों का हाल बुरा हो गया है.