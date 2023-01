.

गुलाब और मिठाईयां लेकर CM नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे लोग.. देखें VIDEO Published on: 39 minutes ago

बिहार के पटना में नया साल का जश्न (new year celebration in patna) पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है. रविवार को नए साल के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लोगों ने बधाई (Happy New year CM Nitish Kumar) दी. बिहार के कई जिलों से पहुंचे नेता, कार्यकर्ता और जनता ने सीएम को बधाई दी. जनता मुख्यमंत्री के लिए गुलाब के साथ साथ गुलदस्ता और मिठाई भी लाए. लोगों की भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. जांच-पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री आवास के अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा है