पानी की बर्बादी रोकने के तमाम उपाय निरर्थक साबित हो रहे हैं. जबकि हर साल गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से हर कोई वाकिफ है. फिर भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. गया शहर के दर्जनों मोहल्लों में पानी की किल्लत (drinking water crisis in gaya) आम है. वहीं ब्रह्मयोनि पहाड़ पर स्थित मुख्य टंकी से पानी (Millions of liters of water wasted in Gaya) ओवरफ्लो होकर नाले में बहता है. पदाधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है.