.

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जमुई के डॉक्टर परवाज को भेजी राखी, देखें VIDEO Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

रक्षाबंधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जमुई जिले के डॉ परवाज को राखी भेजी (Central Minister Sadhvi Niranjan Jyoti Sent Rakhi for dr parwaz in jamuai) है. वहीं डॉ परवाज ने राखी के नेग के रूप में अपनी बहन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को चांदी का बाटी और चम्मच उपहार में भेजा है. बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र सराकर में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य विभाग की राज्य मंत्री (Minister of State for Fertilizers and Public Distribution and Rural Development) हैं. डॉ परवाज जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के चिकित्सक हैं. साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से राखी मिलने पर डॉ परवाज ने आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मैं अपने बहन के लिए ऋणी हूं उनकें दीर्घायु की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं की गंगा जमुना तहजीब बनी रहे बरकरार रहे आप हमारे यहां आऐ हम आपके पास जाऐं यहीं तो हमारी भारत की खूबसूरती है.