कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कुछ जगहों पर जलभराव (Waterlogging in karnataka) की स्थिति बन गई. धारवाड़ जिले में बरसात के कारण रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव हो गया. जब एक बस यहां से गुजरने लगी तो इंजन में पानी जाने के कारण बंद हो गई और बस बीच पानी के फंस (Bus stuck in waterlogging in Hubli) गई. बताया जा रहा है कि बस में 30 से अधिक यात्री थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बस को ट्रैक्टर की मदद से खींच कर बाहर निकाला. इस हादसे में बस ड्राइवर की भी लापरवाही सामने आई है. अगर ड्राइवर बस को पानी से निकालने का जोखिम नहीं लेता तो ये हादसा टल सकता था.