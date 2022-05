.

देख लीजिए नीतीश जी.. आपके नालंदा में 8 सालों से झोपड़ी में चल रहा स्कूल.. बच्चे हैं बेहाल Published on: 12 minutes ago

नालंदाः बिहार के सरकारी स्कूलों का हाल बेहद खराब है, पढ़ाई की बात तो छोड़िये यहां विद्यालय भवन तक बच्चों को नसीब नहीं होता. सरकारी स्कूलों के बच्चे अक्सर पेड़ के नीचे, मंदिरों में, पंचायत भवन में या फिर किसी सड़क किनारे पढ़ाई करते नजर आ जाएंगे. एक बार फिर बिहार के नालंदा में 8 सालों से झोपड़ी (Primary School Operating In hut for 8 Years in Nalanda) में संचालित हो रहे एक स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, ये वीडियो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के वेन प्रखंड नोहसा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बुल्ला बिगहा (Bulla Bigha Primary School) का है. जिसके बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया.