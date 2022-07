.

अजब प्रदर्शन: बत्ती गुल हुई तो ABVP के कार्यकर्ता कैंडल लेकर पावर हाउस में खोज रहे बिजली Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

बेगूसराय में बिजली की समस्या को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. इसी सिलसिले में एबीवीपी (ABVP protest in Begusarai ) का गुस्सा फूट पड़ा. ABVP के छात्रों ने बिजली विभाग (protest against electricity department in Begusarai) के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. कैंडल और टार्च लेकर छात्र बिजली कार्यालय में घुस गए और बिजली ढूंढने लगे. 10 कार्यकर्ताओं ने कैंडल और टार्च हाथों में लेकर घूम घूमकर प्रदर्शन किया. पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से शुरू हुआ प्रदर्शन मुख्य अभियंता के के सिंह के कार्यालय में जाकर समाप्त किया गया.