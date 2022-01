.

ये है मुंगेर पुलिस! मास्क नहीं पहनने पर युवक को लात से पीटा, Video Viral होने के बाद जवान सस्पेंड Published on: 42 minutes ago



मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल अंतर्गत हरपुर थाना के पुलिस जवान के द्वारा जांच के नाम पर एक राहगीर के साथ मारपीट ( Police Beaten Up Young Man in Munger) करने का वीडियो गुरुवार की शाम से तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि, हरपुर थाना के सामने मंदिर के पास मास्क एवं वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इस अभियान में हरपुर थाना में कार्यरत पुलिस के जवान ने मास्क नहीं रहने पर एक युवक की लातों से जमकर पिटाई कर दी. पुलिस कर्मी की पहचान हरपुर थाना में पदस्थापित जवान मुन्ना राम (Jawan Munna Ram posted in Harpur police station) के रूप में हुई है. ..