Video: ऐसी भीड़ से सावधान! वो गिड़गिड़ाता रहा.. लात-घूसे बरसाते रहे 'बेरहम' Published on: 1 hours ago



मुंगेर के तारापुर में चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई (youth beaten up in munger) की. पहले युवक को लोगों ने घसीटा. उसके बाद उसे बिजली के खम्भे से बांध दिया. भीड़ में शामिल लोग उस युवक पर लात-घूंसे और लाठी बरसा (Mob thrashed young man in Munger) रहे थे. वह गिड़गिड़ाता रहा लेकिन बेरहमों ने एक न सुनी और पिटाई करते रहे. ऐसी भीड़ से सावधान रहने की जरुरत है.