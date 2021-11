.

Video: छठ महापर्व का आज 'पहला अर्घ्य', अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की उपासना Published on: 2 hours ago



पटना: छठ महापर्व का आज 'पहला अर्घ्य' है. आज अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य (First Arghya Of Chhath Puja) दिया जाना है. छठ महापर्व (Chhath Puja 2021 In Bihar) में संध्याकालीन अर्घ्य की विशेष महत्ता है. माना जाता है कि सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के वक्त सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं. इसलिए संध्या अर्घ्य देने से प्रत्यूषा को अर्घ्य प्राप्त होता है.