VIDEO में देखिए किस तरह सिर्फ 3 सेकेंड में दिनदहाड़े हुई छिनतई, पटना में वारदात Published on: 18 minutes ago



पटना (Crime in Patna) से सटे मसौढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद है. मसौढ़ी में बुजुर्ग से एक लाख रुपए की छिनतई (Snatching with Old Man in Masaurhi) का मामला सामने आया है. बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. पढ़ें पूरी खबर..