.

सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना पर बिहार में सियासी घमासान Published on: 38 minutes ago



सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना (Comparison Between Ashoka and Aurangzeb) के बाद बिहार में जगह-जगह पर लेखक दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन (Protest Against Daya Prakash Sinha) हो रहे हैं. जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बाद अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनसे पार्टी का कोई संबंध नहीं है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) ने तो थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है.