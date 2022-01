.

गुलदार का आतंक: कुत्ते को बनाया निवाला, देखें वीडियो Published on: 1 hours ago



उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक (leopard terror in uttarakhand) बढ़ रहा है. वहीं, राज्य के जनपदों में अलग-अलग जगहों में गुलदार के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल (People in panic after seeing leopard in town) है. ताजा मामला हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र का है. नैनीताल रोड से पुरानी चुंगी की सड़क के पास एक गुलदार को मकान परिसर में भटकते देखा गया. उसके बाद उसे घर से पालतू कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाते (leopard attack on dog in haldwani) हुए देखा गया है. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है. लोग अपने घरों से बाहर निकलने को भी डर रहे हैं.