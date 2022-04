.

केदारनाथ पैदल मार्ग से हटाए जा रहे ग्लाशियर, 1 फीट चौड़ा हुआ रास्ता Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

इस बार उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम (kedarnath dham uttarakhand) के रास्ते में तीर्थयात्रियों को बर्फ नहीं दिखेगी. गर्मी बढ़ते ही केदारनाथ मंदिर परिसर सहित आसपास के स्थानों से बर्फ पिघलने लगी हैं. वहीं, केदारनाथ तक पैदल जाने वाले मार्ग पर आज भी ग्लेशियरों से होकर लोगों को जाना (glaciers on Kedarnath walking routes) पड़ रहा है. जिला प्रशासन की ओर से डेंजर ग्लेशियर प्वाइंट्स को चिह्नित (Danger Glacier Points in Kedarnath) किया जा रहा है. जिससे तीर्थयात्रियों को खतरा न हो. केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब मात्र एक माह का समय शेष है. छह मई को बाबा के द्वार भक्तों के लिए खोल दिये जाएंगे. यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं. केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर बड़े-बड़े ग्लेशियरों को काटकर पैदल रास्ता तैयार किया (glaciers removed from Kedarnath walkways) जा रहा है. फिलहाल एक फीट रास्ता तैयार कर केदारनाथ में संचार, पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं. धाम में घोड़े-खच्चरों से सामान ढोना शुरू हो गया है. बदरी-केदार मंदिर समिति की टीम भी कुछ दिनों बाद केदारनाथ में व्यवस्थाएं जुटाने के लिए रवाना हो जाएगी.