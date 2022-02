.

बदरीनाथ धाम और औली में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, देखें वीडियो Published on: 21 minutes ago



विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली और बदरीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी (fresh snowfall in auli and badrinath dham) शुरू हो गई है. सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के बीच ही औली में चल रहे नेशनल स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का भी समापन हो गया है. जहां स्कीयर बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे. औली में बर्फबारी (snowfall in auli) से पारा लुढ़क गया है. जिससे ठंड में इजाफा हुआ है. उधर, बदरीनाथ धाम में भी सुबह से ही बर्फबारी जारी है. मंदिर परिसर के आसपास 5 से 6 फिट तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है. वहीं, चमोली के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी जारी है. बारिश और बर्फबारी से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई सड़क मार्ग भी बाधित हो गए हैं.