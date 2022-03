.

नलवाड़ मेला: पहली सांस्कृतिक संध्या के दौरान सुंदरनगर में दो गुट भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे Published on: 15 minutes ago

हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में सात दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले (nalwad fair in sundernagar) का आयोजन किया जा रहा है. मंगलवार को मेले का शुभारंभ सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने किया. सात दिनों तक चलने वाले नलवाड़ मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है. मंगलवार को पहली सांस्कृतिक संध्या के दौरान दो पक्षों (fight between two groups in sundernagar ) में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लात-घूंसे चले. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी कुछ युवक उलझ गए. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. बता दें, कोरोना महामारी के कारण दो वर्षों से मेले का आयोजन नहीं होने के कारण इस वर्ष किसानों और लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है.