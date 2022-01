.

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी (heavy snowfall in uttarakhand) होने लगी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं. चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर तीन फीट से अधिक की बर्फबारी के कारण सड़क जाम (Road jam due to snowfall) हो गया है. बीआरओ सड़क साफ करने में जुटी हुई है. चीन सीमा के करीब बसे गुंजी, कूटी और नाबी गांव पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए (heavy snowfall in high Himalayan region) हैं. दारमा घाटी में भी बर्फबारी जारी है. भारी बर्फबारी के कारण सीमा सुरक्षा पर तैनात जवानों को खासी दिक्कतें (soldiers on border facing problem due to heavy snowfall) उठानी पड़ रही हैं. वहीं, हिमनगरी मुनस्यारी में भी बर्फबारी के कारण थल-मुनस्यारी मार्ग बंद था, लेकिन गुरुवार से उस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है.