कैमूर-(भभुआ): भभुआ में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. जगह-जगह लोग होली मिलन समारोह आयोजित करके आपसी गिला-शिकवा दूर कर होली का आनंद ले रहे हैं. इसी कड़ी में भभुआ के दुर्गा वाटिका में हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष उत्तम पटेल की ओर से होली मिलन समारोह (Holi Milan Ceremony In Kaimur) का आयोजन किया गया. (Dance on Holi in Kaimur) रंग और गुलाल के बीच लोगों ने भोजपुरी गीतों पर बार-बालाओं के ठुमके का लुत्फ (Bar Bala dance in Kaimur) उठाया. इस दौरान युवाओं ने होली मिलन समारोह में बार बालाओं के ठुमके पर खूब अबीर और गुलाल उड़ाया. इस डांस की चर्चा अब हर ओर हो रही है कि आखिर यह किस तरह का होली मिलन समारोह है.