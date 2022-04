.

रामनवमी के अवसर पर श्रद्दालुओं की भारी भीड़, पटना के हनुमान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लगी कतार Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

बिहार के पटना जिले में रामनवमी (Ramnavami In Patna city) के पर्व पर भगवान राम और भक्त हनुमान के मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ (Crowd In Temple On Ramnavami) जुट गई. सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरु हो गई थी. पटना सिटी के जल्ला वाले हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. मन्दिर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा बलों की तैनाती, शर्बत एवं शुद्ध पेयजल, खोया-पाया केंद्र समेत कई व्यवस्था किये गये हैं. जल्ला वाले हनुमान मंदिर (Jalla Hanuman Mandir In Patna city) में अयोध्या नगरी एवं श्री राम लला की दरवार बनाई गई है. जो आकर्षण का केंद्र होगा. सारे लोगों के मुंह पर 'एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम' गूंज रहा था. देखें वीडियो..