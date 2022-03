.

बिहार विधानसभा के बाहर RJD विधायकों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की रखी मांग Published on: 8 minutes ago

पटना: बिहार विधान मंडल का बजट सत्र (Bihar Budget 2022) चल रहा है. सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया. सत्र के सातवें दिन विधानसभा के बाहर हाथ में प्ले कार्ड लेकर राजद विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की (RJD MLAs Protest In Bihar Assembly). प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकारी कर्मचारियों के पुराने पेंशन स्कीम लागू करने की मांग (Demand To Implement Old Pension Scheme) की है. आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने कहा कि एनडीए शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था. जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना अब जरूरी हो गया है. वहीं, राजद विधायक भाई बिरेंद्र ने कहा कि कई राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है. इसलिए बिहार में भी इसे लागू किया जाए. आरजेडी की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग हो रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में इसकी मांग की थी.