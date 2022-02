.

पटना: बिहार की राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए (Green area in the urban area of Patna) पटना नगर निगम 'मियावाकी तकनीक' (Miyawaki Technique) से वन क्षेत्र तैयार करेगा. अगर सबकुछ ठीक रहा तो 115017 स्क्वायर फीट जमीन पर आने वाले समय में वन क्षेत्र तैयार हो जाएगा. पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र में तेजी से हुए भवनों के कंस्ट्रक्शन और सड़कों के निर्माण की वजह से हरित क्षेत्र की कमी हो गई है. ऐसे में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल कर लगभग 2.64 एकड़ जमीन में वन क्षेत्र तैयार करने का निर्णय लिया गया है.