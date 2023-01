.

Gaya News: लुई ब्रेल की जयंती पर दृष्टिहीन ने गाना गाकर दी श्रद्धांजलि Published on: 27 minutes ago

बिहार के गया में नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज के बीआरसी में लुई ब्रेल की जयंती (Braille Day 2023 celebrated in Gaya) मनाई गई. इस दौरान एक नेत्रहीन युवक ने लुई ब्रेल के सम्मान में गाना गाकर सभी का मन मोह लिया. बता दें कि दृष्टिबाधित बच्चों को 90 दिवसीय आवासीय स्पर्श कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है. दृष्टिहीन छात्र छात्राओं के जीवन में नया उजाला लाने वाले फ्रांस के महान शिक्षाविद व ब्रेल लिपि के अन्वेषक लुई ब्रेल की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गयी. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा साधन सेवी बालमुकुंद मिश्र ने किया. (Gaya blind boy sings for louis braille) (Song on Louis Braille birth anniversary in Gaya)