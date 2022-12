.

मोतिहारी में खराब मौसम के कारण धीमा मतदान, महिलाओं में दिखा उत्साह Published on: 9 hours ago

नगर निकाय चुनाव 2022 (bihar municipal election 2022) के द्वितीय चरण (Second Phase Of Municipal Election In Bihar) में मोतिहारी नगर निगम (Motihari nagar nigam election 2022) और अरेराज नगर पंचायत के लिए मतदान हुआ. इस दौरान पछुआ हवा के कारण खराब हुई मौसम का असर मतदान केन्द्र पर भी दिखा. जिसकी वजह से मतदान केंद्रों पर शुरुआत में मतदाताओं की संख्या काफी कम रही. हालांकि मौसम ठीक होने के बाद मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखा गया. मोतिहारी नगर निगम के 46 वार्डों के वार्ड सदस्य के अलावा निगम के मेयर और उपमेयर के लिए मतदान हुआ. जिसके लिए 215 मतदान केंद्र बनाये गए थे.