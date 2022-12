.

'नीतीश ने BJP विधायकों को रे..ते कहकर संबोधित किया, जबतक माफी नहीं मांगेंगे.. सदन नहीं चलने देंगे' Published on: 3 hours ago

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला. विपक्ष ने छपरा में जहरीली शराब के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और हंगामा किया. इसपर सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया. उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विधायकों को तुम तक कहकर संबोधित किया. इसपर बीजेपी के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या है. नीतीश अहंकार और स्वार्थ में मर्यादा भूल बैठ हैं. रे..ते.. करके बात कर रहे हैं. लोकतंत्र का हत्यारा जबतक माफी नहीं मांगेगा सदन नहीं चलने दिया जाएगा. वहीं बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि पिछले 15 सालों में हमने सीएम नीतीश को इतना विचलित कभी नहीं देखा. (Vijay Sinha attack on CM Nitish kumar) (winter session of bihar assembly) (CM Nitish Kumar Got Angry)