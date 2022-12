.

सोमवार को सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया. इसको लेकर रामगढ़ में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हवन पूजन हुआ (Worship for improvement in health of Lalu Yadav). लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की (Rajrappa temple Worship). उन्होंने अपने चहेते नेता के जल्द ठीक होने की कामना मां छिन्नमस्तिका से की. रांची के अभय नामक राजद कार्यकर्ता ने झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रांगण स्थित पंचवटी हवन कुंड में लालू प्रसाद यादव के फोटो रखकर हवन किया (Prayer for better health of Lalu Yadav in Ramgarh). कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हुआ. हम लोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां आकर कार्यकर्ताओं के साथ हवन पूजन कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच फिर से पूर्व की भांति लौटे. रजरप्पा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि रांची के एक भक्त ने मंदिर परिसर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा हवन करवाया गया. जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना व हवन संपन्न हुआ है.