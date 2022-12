.

वैशाली में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण (First Phase Of Municipal Elections In Bihar) की तैयारी पूरी हो गयी. हाजीपुर नगर परिषद, लालगंज नगर परिषद और महुआ नगर परिषद में सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा. वैशाली डीएम यशपाल मीना (Vaishali DM Yashpal Meena) और वैशाली एसपी मनीष ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की. प्रथम चरण में हाजीपुर नगर परिषद, लालगंज नगर परिषद और महुआ नगर परिषद में चुनाव कराया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग निर्वाचित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. देखें पूरा वीडियो...