.

Video:चंद मिनटों में महानन्दा नदी में स्कूल की जलसमाधि Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

बिहार के कटिहार जिले में महानन्दा नदी (Mahananda River In Katihar) के कटाव ने लोगों का जीना हराम कर रखा है. अब तक कटाव की जद में सैकड़ों एकड़ खेल-खलियान, लोगों के आशियाना कटाव की भेंट चढ़ गया है. हजारों की आबादी इलाके से पलायन कर चुकी हैं. ताजा मामला सरकारी स्कूल भवन का हैं जो कटाव की जद में देखते ही देखते महज पाँच सेकेंड में पानी मे दफन हो गयी.इस बार अमदाबाद प्रखंड इलाके के झब्बू टोला ( Jhabbu Tola ) इलाके का उत्क्रमित मध्य विद्यालय, झब्बू टोला की इमारत महानन्दा नदी के कटाव में देखते ही देखते समा (live video of erosion in Mahananda river In Katihar) गई. महज चंद सेकेंड में स्कूल भवन पूरी तरह नदी में समा गयी. वर्तमान में कुल 990 बच्चे पढ़ते थे.