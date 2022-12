.

नीतीश से साथी भी खफा, किसान और शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दे पर वाम दलों का प्रदर्शन Published on: 3 hours ago

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र (winter session of bihar assembly) का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है. सत्र की शुरुआत में सत्ता में सहयोगी वाम दलों के विधायकों ने किसानों और शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा. वाम दल के विधायकों ने शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज (lathi charge on teacher candidate in Patna) के मुद्दे को गलत बताया. सीपीआई माले के विधायक अजीत कुशवाहा (CPI Male MLA Ajit Kushwaha) ने धान की खरीददारी को लेकर सरकार के रवैयै पर भी सवाल उठाया है. वहीं सीपीआई माले के विधायक रामबली सिंह यादव (CPI Male MLA Rambali Singh Yadav) ने छात्रों पर लाठी चलाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत (Death due to drinking poisonous liquor in Bihar) के मामले पर भी सरकार पर हमला किया.