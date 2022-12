.

लालू जी ने मुझे श्रमिक से श्रम मंत्री बना दिया: सुरेंद्र राम Published on: 12 hours ago

पटना : श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम (Labor Resources Minister Surendra Ram) ने कहा कि मैं एक श्रमिक था और आज श्रम संसाधन मंत्री हूं. गरीबों के मसीहा लालू यादव के बदौलत में मंत्री बना. मैं दुआ करता हूं कि लालू यादव जी जल्द स्वस्थ्य हो. (Lalu Yadav ji get well soon) उन्होंने कहा की मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में मेरे सामने कुल छप्पन मामले आए सबको लेकर हमने अधिकारी से बात किया है. सभी अलग अलग विभाग के थे. हमारे नेता तेजस्वी यादव जनता की शिकायत सुनकर समाधान करने में लगे हैं.