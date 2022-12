.

बेतिया में आधी रात लगी भीषण आग, मवेशी सहित अन्य सामान जलकर राख, देखें VIDEO Published on: 5 hours ago

बेतिया में कचरे से उठी चिंगारी (fire broke out in Bettiah) ने एक परिवार की गृहस्थी को राख कर दिया. देर रात साठी थाना क्षेत्र के परोराहा गांव में अचानक आग लग गई. इस अगलगी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है. वहीं आग लगने से एक फुसनुमा घर के जलने के साथ एक मवेशी की भी मौत (Cattle died due to fire in Bettiah) हो गई है. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. वहीं घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है. जिससे पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सके.