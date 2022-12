.

आधुनिक डायग्नोसिस सेंटर उद्घाटन, मंत्री जितेंद्र राय बोले- छपरा में जल्द खुलेगा इमरजेंसी अस्पताल Published on: 9 hours ago

Koo_Logo Versions

छपरा : सारण के नगरपालिका चौक स्थित आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर इमरजेंसी अस्पताल का उद्घाटन (Inauguration of Diagnostic Center Emergency Hospital) गुरुवार को प्रदेश के कला संस्कृति एवं युवा मामलों के मंत्री जितेंद्र राय (Art Culture and Youth Affairs Minister Jitendra Rai) ने किया. कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि छपरा शहर में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त एक ऐसा अस्पताल तैयार हो रहा है. मरीजों को किसी भी टेस्ट के लिए शहर में भटकना नहीं पड़ेगा. मरीज की समय से रिपोर्ट मिल जाएगी और इससे मरीज के इलाज में काफी (Patients will get convenience in Saran) सहूलियत होगी.