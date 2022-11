.

Video: तमाड़ में गजराज का आतंक, हाथी का वीडियो वायरल Published on: 1 hours ago

रांची में हाथी का उत्पात देखने को मिला. जिसमें हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो तमाड़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही (Elephant slams and destroys bike at Tamar in Ranchi) है. जहां गुस्से में एक हाथी बाइक को सूंढ़ में उठाकर पटका और उसे नष्ट कर दिया. ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. रांची में जंगली हाथी काफी देखे जाते हैं, यहां ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक अक्सर देखने को मिलता (Elephant herd in Ranchi) है. रांची के तमाड़ में पिछले एक सप्ताह से जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है. गुरुवार सुबह एक झुंड से भटक कर तमाड़ थाना क्षेत्र के कुड़बाहातु गांव मे घुस आया. हाथी के गांव में आते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई लोग जान बचाने के लिए इधर भागने लगे. वहीं हाथी में कई लोगों की फसलों को नष्ट कर दिया, जब ग्रामीण जमा होकर एक साथ हाथी को भगाने की कोशिश करने लगे तब हाथी आक्रोशित हो गया और उसने उन लोगों को ही दौड़ना शुरू कर दिया. इस बीच सड़क पर खड़े एक बाइक को हाथी के द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया. हाथी इतना आक्रोशित था कि उसमें बाइक को सूंढ़ में उठाकर पटका और उसे नष्ट कर दिया. विशालकाय हाथी के गांव में आने से ग्रामीण भयभीत हैं वहीं वन विभाग हाथी को वापस जंगल में खदेड़ने का प्रयास कर रहा है.