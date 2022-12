.

सहरसा: जहरीली शराब से मौत के बाद भी लोग पी रहे शराब, सड़क किनारे नशे में पड़ा था एक व्यक्ति Published on: 12 hours ago

छपरा में जहरीली शराब से मौत (Liquor ban in Bihar) के बाद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं. सहरसा में नशे की हालत में एक सरकारी गर्ल स्कूल का कर्मचारी (Drunk man lying on road in Saharsa) पड़ा था. वह व्यक्ति शराब के नशे में धूत होकर झाड़ी में बेसुध पड़ा मिला. शराबी की पहचान बबलू मल्लिक के रुप में हुई है.