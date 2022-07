.

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सावन की पहली सोमवारी में जलाभिषेक (Devotees Worship On Shivling On First somvari) किया है. पूरे शिवालयों में बोल बम के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था. वहीं जिले के हलेश्वर स्थान (haleshwar sthan in sitamarhi) में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया. त्रेता युग में जब जनकपुर में अकाल पड़ा तो भगवान शिव राजा जनक गिरमिसानी में शिवलिंग की स्थापना करने का सपना दिया था. ऋषि-मुनियों के कहने पर राजा जनक ने गिरमिसानी हलेश्वर महादेव की स्थापना की और विधि पूजा किया था. वहीं यहां की मान्यता है कि यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक से लोगों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है. वेद पुराणों के अनुसार शिवलिंग की स्थापना के बाद राजा जनक में सीतामढ़ी के पुनौरा से हल चलाया था. यहां धरती की गर्भ से माता सीता की उत्पत्ति हुई पुनौरा धाम में भी लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग माता सीता के दर्शन को आते हैं.