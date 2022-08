.

पटना में शिवभक्तों की उमड़ी भारी भीड़, शिवालयों में किया जलाभिषेक Published on: 3 hours ago

राजधानी पटना के शिवालयों (Shivalaya in Patna) में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. जिले के गायघाट पर ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर (Shivbhakt in Gauri Shankar Mandir at Patna) में श्रद्धालुओं ने सुबह से ही भगवान शिवशंकर की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं. आज सुबह से ही जिले के हर एक शिवालयों पर शिवभक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई है. वहीं पटनासिटी में सावन के तीसरी सोमवारी को भारी भीड़ जमा हो गई. कई लोगों को भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाये और उनका जल भी भगवान भोले को अर्पित किया गया. जिला प्रशासन ने अरघा लगाकर कई जगहों पर भीड़ से बचने के लिए जलाभिषेक कराया है. वहीं आज गायघाट पर गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है. यहां सुबह 4 बजे से ही भव्य श्रृंगार कर मुख्य द्वार खोला गया ताकि श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दर्शन में कोई परेशानी न हो. श्रद्धालुओं ने काफी उमंग के साथ भोलेनाथ का जयकारा लगाना शुरू कर दिया. हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो गया.