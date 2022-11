.

'दारोगा जी चोरी हो गई..' गाने पर बार बालाओं ने जमकर लगाया ठुमका, दारोगा ने उठाया लुत्फ Published on: 11 hours ago

भागलपुर जिला से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो (video viral of police with dancer in Bhagalpur) रहा है. जिसमें एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बार बालाओं के साथ "दारोगा जी चोरी हो गई" और कई अश्लील गीतों के बोल पर जमकर झूमते नजर आ रहे हैं, इतना ही नहीं दारोगा जी खुलेआम धूम्रपान करते हुए भी नजर आ रहे हैं. कहलगांव अनुमंडल के आमडंडा थाना क्षेत्र से सटे मां काली नाट्य मंच का बताया जा रहा है. जिसमें एक वर्दीधारी दरोगा तनाव मुक्त होकर अपने सहकर्मियों के साथ बार बालाओं के अश्लील गीतों के बोल पर नृत्य का आनंद लेते दिख रहे हैं. अब प्रशासन ही शबाब और शराब के बीच नजर आएगी तो आम पब्लिक क्या करेगी, अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री पर उठता है कि क्या यही है आपके सुशासन की सरकार जो बार बालाओं के नृत्य का आनंद लेते हुए धड़ल्ले से धूम्रपान करते दिख रहे हैं ? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई पदाधिकारी नहीं?