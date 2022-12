.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार विधानसभा की कार्यवाही में अपना आपा खो बैठे. फर्क बस इतना था कि पहले विपक्ष की भूमिका में रहे राजद पर बरसते थे अब सत्ता से दूर हो गए बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं. नीतीश कुमार ने सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी द्वारा शराब से मौत मामले को उठाने पर जमकर अपनी भड़ास निकाली. यहां तक की सभी बीजेपी सदस्यों को सदन से बाहर तक करने के लिए चिल्ला चिल्ला के कहते रहे. देखिए वीडियो ( CM Nitish Kumar Got Angry On BJP) ( Winter Session Of Bihar Assembly) (Nitish Kumar Got Angry On BJP MLAS)