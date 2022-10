.

बिहार के जमुई में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य (Arghya to the Sun in Jamui) देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ (Chhath Puja) सम्पन्न हुआ. अहले सुबह भगवान भास्कर को अ‌र्घ्य देने के लिए श्रद्धालु शहर के त्रिपुरारी सिंह छठ घाट,कल्याणपुर छठ घाट, गरसंडा विभिन्न घाटों और नहर के समीप पहुंचे और पूरे धार्मिक विधि-विधान से पूजा-पाठ करने के बाद उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया. सूर्योदय से पहले ही हजारों की संख्या में लोग जिले के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंच गए थे. इस दौरान महिलाओं ने छठ पूजा से जुडे़ पारंपरिक लोकगीत गाकर छठी मैया और सूर्य की उपासना की. उगते सूर्य को अ‌र्घ्य अर्पित कर व्रतियों ने परिवार के लिए मंगल कामना की.