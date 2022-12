.

सदन में मुख्यमंत्री काे आया गुस्सा, भाजपा सांसद ने कहा- जनाधार खिसक गया Published on: 8 hours ago

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Second Day of Winter Session of Bihar Assembly) के दूसरे दिन बुधवार को छपरा में करीब एक दर्जन लोगों की जहरीली शराब से मौत को लेकर हंगामा मच गया. बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन जोरदार तरीके से उठाया. इस दौरान नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया. उन्होंने आवेश में आकर नेता प्रतिपक्ष को कई बड़ी बातें बोल दीं. जिसके बाद विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा. भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नीतीश कुमार के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जतायी.