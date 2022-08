.

जहानाबाद के सिद्ध नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों सैलाब, 80 हजार लोगों ने किया जलाभिषेक Published on: 3 minutes ago

सावन माह में महादेव की पूजा (Worship of Mahadev in month of Sawan) होती है. खासकर भक्त शिवालयों में जाकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक और जल चढ़ाते हैं. जहानाबाद जिले के वाणवर स्थित बाबा सिद्ध नाथ मंदिर (Siddha Nath Temple Jehanabad) सोमवार को दर्शन और जल चढ़ाने वालों की लंबी कतार लगी रही. मंदिर के पुजारी गुड्डू सिंह ने बताया कि आज लगभग 80 हजार भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जल अर्पण किया. मौके पर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं. देखें वीडियो-