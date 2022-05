.

बड़हिया स्टेशन पर 35 घंटो के बाद आंदोलन समाप्त, कई मांगों पर रेलवे की ओर से मिला लिखित समझौत Published on: 34 minutes ago

लखीसराय जिले के बड़हिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव (Demand for Stoppage of Trains in Barhiya) को लेकर चल रहा आंदोलन 35 घंटे बाद समाप्त हो गया. रेल संघर्ष समिति सदस्यों और दानापुर में रेलवे के अधिकारियों के साथ समझौते के बाद आंदोलन समाप्त हो गया. आंदोन स्थल पर जिला अधिकारी संजय कुमार, एडीआरएम दानापुर, एसपी सहित कई वरीय अधिकारियों ने लोगों को समझाकर संतुष्ट किया. इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ और ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ हो गया.