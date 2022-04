.

बांका दुष्कर्म केस: बोले चिराग पासवान - 'CM नीतीश निर्दयी बन गए हैं..पीड़ित परिवार से मिलने का भी समय नहीं' Published on: 2 hours ago

बांका में आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या (Girl Murdered after Misdeed in Banka) मामले को लेकर एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान (LJPR President Chirag Paswan On Banka Girl Murder Case ) ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना को लेकर पूरे देश में लोग विचलित हो रहे हैं लेकिन सीएम नीतीश के पास पीड़ित परिवार से मिलने का भी समय नहीं है. बिहार सरकार संवेदनहीन बन गयी है. मुख्यमंत्री निर्दयी हो गए हैं. उनका दिल पत्थर का हो गया है. समय पर मामले की जांच और दोषियों को फांसी की सजा का तो सीएम आश्वासन दे ही सकते हैं.