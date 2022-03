.

होली के पारंपरिक गीतों पर खूब झूमे लोग, कुछ ऐसे गाया जोगीरा सा रा रा..

Updated on: 30 minutes ago Koo_Logo Versions

रोहतास: बिहार के रोहतास में होली (Holi in Rohtas) का खुमार लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. जगह-जगह लोग होली मिलन समारोह आयोजित करके आपसी गिला-शिकवा दूर कर होली का आनंद (Holi Celebration in Rohtas ) ले रहे हैं. इसी कड़ी में जिले के डेहरी में भी ब्लॉक परिसर के कैम्पस में होली मिलन समारोह (Holi Milan ceremony in Rohtas) का आयोजन किया गया. जिसमें होली के पारंपरिक गीतों पर झाल, मंजीरे व नाल पर गायकों ने खूब समा बांधा. होली की गीतों में जोगीरा सा रा रा सहित अंगना में पिसे ले हरदिया गीतों पर लोग जमकर झूमे और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाईयां दी. डेहरी के बीडीओ पुरुषोत्तम त्रिवेदी (BDO Purushottam Trivedi) ने बताया कि अंचल कार्यालय के कर्मियों और पदाधिकारियो के द्वारा होली मिलन का आयोजन किया है. होली प्रेम व भाईचारे तथा आपसी सौहार्द का त्योहार है. वहीं यह पर्व आपस में सभी लोगों को मिल जुल कर रहने का संदेश देता है.