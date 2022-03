.

चमोली में हिमपात जारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका बदरीनाथ धाम Published on: 21 minutes ago

Koo_Logo Versions

उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया (weather changed in Chamoli Uttarakhand) है. जहां निचले इलाकों में गुनगुनी धूप के साथ ठंड भी महसूस हो रही है, तो वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी (snowfall in Badrinath Dham Uttarakhand) जारी है. बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित चमोली के अन्य ऊचाईं वाले इलाकों में सुबह से ही हिमपात हो रहा (snowfall continue in badrinath dham) है. उल्लेखनीय है कि आठ मई को भगवान बदरीविशाल के कपाट श्रदालुओं के लिए खोल दिये (Lord Badri Vishal temple opens on 8 may) जाएंगे. इसकी तैयारी को लेकर पहले ही चमोली जिलाधिकारी द्वारा जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है. हनुमान चट्टी से आगे बदरीनाथ की तरफ बीआरओ द्वारा सड़क से बर्फ हटाए जाने का काम युद्धस्तर पर जारी है.