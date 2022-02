.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल.. सात समंदर पार से आकर किया कोर्ट मैरिज Published on: 17 minutes ago

फ्रांस के नॉर्दन में रहने वाली एक युवती सात समंदर पार कर अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए बिहार के मुंगेर पहुंच गई. शुक्रवार को जिला अवर निबंधक सह विवाह पदाधिकारी सत्यनारायण चौधरी के न्यायालय में शर्लिन (Sherlyn Of France) ने अपने प्रेमी रणवीर से कोर्ट मैरिज (French Girl Married A Young Man From Munger) भी कर लिया. भारतीय संस्कृति ने शर्लिन को इतना प्रभावित किया कि, वो सात समंदर पार कर अपने माता पिता के साथ अपने देसी दूल्हा रणवीर के साथ सात फेरे (French Bride Marriage With Bihari Groom In Munger) लेने के लिए पहुंच गई. देखें वीडियो